De haber segunda vuelta, Sociedad Patriótica apoyará a candidato Guillermo Lasso

20/02/2017 | 07:39| http://ecuadorinmediato.com/

"Habíamos dicho que cualquier persona que vaya en segundo lugar la apoyaríamos así no vayamos nosotros", reiteró

El candidato presidencial por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), Patricio Zuquilanda, confirmó que, de haber segunda vuelta entre el postulante de Alianza PAIS (AP), Lenín Moreno, y el de CREO, Guillermo Lasso; su organización política apoyará a quien esté en la oposición.

“Creo que el Ecuador corre un grave riesgo de tener un Presidente que no es escogido por la mayoría de los ecuatorianos. Eso sería trágico porque estaríamos diseñando un panorama de convulsión política en los próximos tiempos”, indicó.



Remarcó que su partido participó en condiciones muy diferentes a las de los demás en cuanto se refiere a los recursos económicos. “Por ejemplo, somos el único partido al cual no se le dio el fondo partidario. Nos adeudan algo por encima de los US$700 mil dólares. Por lo tanto, toda la campaña la desarrollamos con nuestros propios recursos”.



Es así que, Zuquilanda indicó que su posición es clara de haber una segunda vuelta y apoyarán a Guillermo Lasso. “Habíamos dicho que cualquier persona que vaya en segundo lugar la apoyaríamos así no vayamos nosotros”.



“De tal manera que lo que estamos haciendo es cumplir con ese deseo de la oposición porque creemos que debe haber un relevo, una modificación del estilo del Gobierno. No estamos de acuerdo con la implantación de ideas comunistas ni del socialismo en el país y, por lo tanto, queremos ofrecer el apoyo a la oposición”, sostuvo. Insistiendo en que se deben unir en beneficio de deshacerse del estilo del actual gobierno.



(JPM)

Fuente: Radio Sonorama