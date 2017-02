José Francisco Cevallos: "Lamentablemente le damos la razón a Neme" sobre ausencia de hinchada visitante en clásicos

Incidentes en la Sur Oscura le dan la razón al Presidente de Emelec, considera el titular torero

El presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos, confirmó que existe una conversación con su similar de Emelec, Nassib Neme, respecto a la no presencia de hinchada visitante en los Clásicos del Astillero.

Sobre el acuerdo con la dirigencia de Emelec, de que no asistan hinchadas visitantes a los Clásicos del Astillero, Cevallos indicó que "inicialmente es la conversación que tuvimos (con Neme) basados en la decisión que tomó la FEF el año pasado".

"No he firmado ningún convenio, ni nada", señaló Cevallos quien manifestó que seguirá defendiendo el derecho de que las dos barras asistán a este encuentro.

"Él (Neme) siempre va a sacar a relucir el artículo que si hay antecedentes, no va a permitir el ingreso de la hinchada visitante. Por lo demostrado el día domingo (5 de febrero) ante Macará, lastimosamente le estamos dando la razón a él".

"Sigo pensando que esa no es la solución", agregó el Presidente de Barcelona.

