Byron Castillo solicita a FEF autorización para ser inscrito en torneo local y participar con Barcelona

17/02/2017

Además, pide al ente deportivo que se respete su derecho a la "presunción de inocencia", tal como lo establece la Constitución

Hace varias semanas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) separó de la selección sub-20 al jugador Byron Castillo. Sin embargo, el pasado lunes, el futbolista, de 18 años, dirigió un documento al titular de la FEF, Carlos Villacís, en donde, entre otras cosas, pidió una autorización para ser inscrito en el torneo local y participar con Barcelona.

En su misiva, el jugador expresó su su malestar, al sentirse afectado debido a declaraciones realizadas por Álex De la Torre, tras su salida de la selección sub-20. Según la misiva, este último solicitó a Castillo “demostrar que sus documentos son idóneos”. Las declaraciones las realizó ante una supuesta denuncia presentada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acerca de irregularidades en sus documentos de identidad.

En la carta, el jugador nacido en la provincia del Guayas, pide al ente deportivo que se respete su derecho a la “presunción de inocencia”, tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Además, el jugador le solicitó a la FEF autorización para ser inscrito en el torneo local, ya que hasta el momento -se han disputado 3 fechas del certamen- Barcelona no ha logrado registrarlo.

El último club de Castillo, en 2016, fue Aucas; jugó 22 cotejos y marcó un gol. “Siendo un hombre de paz y de principios, previo a acudir a la justicia ordinaria para hacer prevalecer mis derechos, he decidido en primera instancia remitir esta respetuosa misiva con la finalidad de que se analice al interior de la FEF mi situación, se me autorice la inscripción o se me indiquen los motivos del impedimento”. (JPM)

Fuente: El Telégrafo

Fotografía: www.emelec.com.ec