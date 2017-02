ECUADOR VOTA: VARIOS CANDIDATOS, UNA GRAN PREGUNTA

17/02/2017 | 09:37| http://ecuadorinmediato.com/

DEUTSCHE WELLE

En la papeleta de las elecciones de este 19 de febrero hay ocho candidatos para presidente. También se eligen asambleístas. DW presenta al candidato de la Revolución Ciudadana y a los tres que podrían arrebatarle votos.

Lenin Moreno, el ex vicepresidente y defensor de los discapacitados

Elegido en 2007 y en 2009 vicepresidente de Rafael Correa, Lenin Moreno ha sido la cara afable y bonachona del correísmo. Atado a una silla de ruedas desde 1998 a consecuencia de un asalto, este licenciado en administración pública (nacido en 1953) tiene en su haber principalmente su espíritu alegre y su defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Los programas que desarrolló al respecto en el país le trajeron prestigio internacional y cuatro honoris causa.

En 2013 fue designado por Ban Ki Moon, entonces secretario general de la ONU, enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad. Esta labor, con sede en Ginebra, si bien le ha traído prestigio también ha sido fuente de críticas debido a su supuesta financiación por parte del Estado ecuatoriano. Sin poder despegarse demasiado del sello del carismático y populista Rafael Correa, Moreno propone, basándose en sus logros, seguir el curso social y económico de la "Revolución Ciudadana” y crear muchas universidades de estudios técnicos. Propuestas nuevas para la severa crisis económica del país no se han escuchado.

Guillermo Lasso: ex ministro y ex banquero en contra de 14 impuestos

Este administrador de empresas de 61 años fue entre 1994 y 2012 presidente del Banco de Guayaquil, una de las instituciones financieras más importantes del país. Fue nombrado en 1997 gobernador de Guayas (una de las tres provincias más importantes del país) y luego ministro de Economía Liderando la oposición, bastante fragmentada, postuló a la presidencia en 2013; con su 22,68% de los votos no pudo contra el 57,17% del Rafael Correa.

Miembro del Opus Dei y contrario al aborto, que "la vida lo ha hecho liberal”, ha declarado Lasso sin querer tomar ninguna bandera ideológica. La creación de un millón de empleos –sin mucho detalle de cómo piensa lograrlo- y una reducción de impuestos son las cartas que ha jugado en la campaña. También la defensa de los derechos fundamentales y la libertad de prensa.

Favorecedor del libre comercio y de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, Lasso se ha declarado abiertamente en contra del Socialismo del Siglo XXI y de organismos regionales cercanos a él como el ALBA. A pesar de que ha sido el opositor más claro al gobierno de Rafael Correa, su movimiento CREO es más bien reciente y, en caso de llegar al poder, muy probablemente tendrá que buscar coaliciones.

Cynthia Viteri: una mujer ducha en lides legislativas

Ecuador Präsidentschaftskandidaten Cynthia Viteri (Getty Images/AFP/R. Buendia)

Ligada desde los comienzos de la década de los 1990 al Partido Socialcristiano del Ecuador, cuya base fuerte siempre ha sido Guayaquil. Esta abogada de aspecto jovial, nació en 1965 en Guayaquil, y se dio a conocer como presentadora de televisión.

Después pasó al departamento de comunicaciones de la Alcaldía de la ciudad porteña y luego a jefa de la campaña presidencial de Jaime Nebot, un icono de la derecha del país. Como legisladora, desde 1998, Viteri ha ocupado muchos cargos, entre ellos el de vicepresidenta del legislativo. La primera vez que se postuló a la presidencia del país fue en 2006, cuando sacó un 9% de votos. Para las elecciones de 2017 –después de varios años de intensa y activa oposición a la Revolución Ciudadana - sus probabilidades de llegar a una segunda vuelta no son malas.

Un Plan de Recuperación Económica Familiar, la creación de 200.000 puestos de trabajo y que el sector privado sea el promotor del empleo y el desarrollo son sus propuestas electorales. Para ello, la apertura económica del país y la eliminación de trabas a las divisas serían fundamentales. A nivel internacional, Viteri y su compañero de fórmula, el economista Mauricio Pozo, buscarían una separación de Ecuador de asociaciones regionales como el ALBA.

Paco Moncayo: un militar ilustrado

La lista de condecoraciones que el general Paco Moncayo recibió en sus 40 años de vida militar llenan una página. Economista especializado en ciencias internacionales, Moncayo fue -una vez retirado de la carrera militar con honores- dos veces alcalde de su ciudad natal, Quito (entre el 2000 y el 2009).

Aún antes de retirarse del Ejército, Moncayo participó activamente en la política, apoyando movimientos ciudadanos que estaban en contra de malos manejos y desfalcos en los gobiernos de los convulsos años previos a 2007. Un análisis de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sitúa a Moncayo –como único de los ocho candidatos a la presidencia de Ecuador- en el centro del espectro político.