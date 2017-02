Ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long conversa con “Ecuador News”

15/02/2017 | 07:51| Por Marcelo Arboleda Segovia Editor en Jefe de Ecuador News

El canciller Guillaume Long estuvo de visita durante tres días en Nueva York y Nueva Jersey, con el objetivo de pasar revista a la situación actual de los migrantes ecuatorianos, después de los últimos anuncios de deportación de extranjeros, medidas enérgicas tomadas por la administración del presidente Donald Trump, que han preocupado tremendamente a nuestros compatriotas, en especial a los que no poseen documentos legales de residencia.

El Canciller Long en su agenda tenía dispuesto el miércoles 8 de febrero viajar a Caracas para revisar y fortalecer la agenda de cooperación entre los dos países y como asunto de suma importancia, el proceso de regularización de la migración bilateral, ahora que ha subido el número de emigrantes venezolanos que están llegando al Ecuador.

Lamentablemente el jueves 9, desde la madrugada se desató en Nueva York una dura tormenta de nieve, que llegó a caer hasta 12 pulgadas, suspendiéndose todos los vuelos de llegada hacia la Gran Manzana.

Nuestro Ministro de Relaciones Exteriores se vio obligado a viajar desde Caracas a La Habana, el mismo 8 y al día siguiente en la tarde tomar el primer vuelo disponible al aeropuerto de Newark, en el Estado de Nueva Jersey para en la noche, en la sede del Consulado del Ecuador en Nueva York, participar en una asamblea con representantes de la comunidad ecuatoriana y empaparse de la situación y los anhelos de nuestros compatriotas, sedientos de ayuda ante la posibilidad de deportación.

El Canciller Long era portador del Plan de Contingencia para los consulados por lo que el sábado 10 cuando llegamos a la cita para esta entrevista con Ecuador News, la primera pregunta que le hicimos fue que nos explique la significación de este plan de Contingencia.

“El Sr. Trump después que asumió el poder el 20 de enero ha seguido con un discurso bastante anti inmigrante, desde nuestro punto de vista problemático, es decir el discurso de los muros, no el discurso de los puentes.

Obviamente con las primeras acciones que se están tomando por parte de la nueva administración del país, tenemos una responsabilidad como gobierno de los emigrantes, de actuar. Es una responsabilidad legal en nuestra Constitución, nos obliga a actuar en defensa de nuestros emigrantes.

Hemos estado trabajando activamente con los cónsules, embajadores y también Cancillería adentro, para ver qué tipo de acciones podemos tomar, en un primer momento vamos a seguir evaluando para saber qué es lo que podemos hacer. Lo primero es fortalecer el equipo de los consulados, acabamos de contratar a 20 personas más para todos los EE.UU., de todas maneras es un contingente importante, hay que ver si necesitamos seguir incrementando esas cifras paulatinamente, esto se debe a que los ecuatorianos en las últimas semanas han estado acudiendo más a los consulados, realmente ya tenemos mucha gente nerviosa, van al consulado no necesariamente para un proceso específico, sino haciendo eco de sus temores, nerviosismo

y también hay un incremento fuerte en pedidos de ID consulares, pasaportes y el tema de la doble nacionalidad”.

¿Dada las preocupaciones actuales, los compatriotas se están preparando en el supuesto caso de que tengan que retornar al país?

Desde el lunes, las oficinas consulares atienden una hora más. Son medidas que estamos retomando como los consulados móviles, modalidades de que los consulados vayan a la gente, que busquen a las personas en lugares donde necesariamente no hay oficinas, estamos hablando de Brooklyn, condado de Westchester, Trenton, Orlando, Tampa, dos en Carolina de Norte, dos en Carolina del Sur, Seattle, San Francisco, San Diego, Denver, Colorado, Utah, Dallas, San Antonio, New Orleans, Madison, Wisconsin, Daytona, Ohio, Indiana, Columbus, Minnesota, son los primeros 29 consulados móviles que vamos a iniciar en febrero y marzo y esperamos llegar a 42 hasta mayo y junio.

Una segunda medida es que los ecuatorianos tengan acceso a la información, hay desconocimiento de sus derechos y de eso se aprovechan algunas autoridades federales, les hacen firmar cualquier papel, les abren las puertas y no saben los ecuatorianos que tienen derechos, de tener un abogado, asesoría legal, de ponerse en contacto con sus consulados de forma inmediata.

Además estamos desarrollando talleres con abogados amigos, hay varias asociaciones en EE.UU. que son expertos en temas migratorios, me he reunido con algunas en Washington, me reuní en Nueva York que son más locales, para que podamos tener talleres, son 26 los que están programados para febrero y marzo, son básicamente para que sepan cómo actuar en distintas circunstancias si se encuentran envueltos con fuerzas del orden o redadas, que es lo más extremo.

Tampoco queremos que cunda el pánico, queremos que la gente tenga tranquilidad, los consulados son la casa de los ecuatorianos, hay que seguir monitoreando realmente qué es lo que está pasando, hay toda la parte retórica y la parte de los hechos, tampoco no es que no había deportaciones en la administración Obama, sí había, de hecho bastante, lo que pasa es que el presidente no hacía gala de eso, no era parte de su identidad política.

¿En tiempo de Obama se deportaron 1.200 ecuatorianos anualmente, en total fueron 4 millones de extranjeros expulsados del país pero no cundía como ahora el miedo, qué es lo que está pasando?

Ahora tenemos un gobierno de discurso anti-imigrante y ese discurso está generando zozobra, preocupación y es un derecho humano, de no vivir de hostigamiento, eso ha sido el motivo de mi visita, he estado visitando los consulados para ver cómo está el servicio, hay mucha gente que alquilaron nuevos locales, no estamos fijos, tenemos que ampliar la atención a nuestros compatriotas.

¿Cómo están las relaciones actuales con EE.UU. Los ecuatorianos que hemos vivido muchos años en este país siempre nos hemos preocupado, especialmente cuando aparecían problemas entre las dos naciones y en este momento la preocupación es doble?

