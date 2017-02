River Ecuador 0 - Independiente del Valle 0

Cuadro quiteño todavía tiene un partido menos

(Radio La Red 102.1 FM), Quito.- Este lunes finalizó la tercera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol con el partido entre River Ecuador e Independiente Del Valle en el Estadio Christian Benítez, el resultado quedó en igualdad 0-0 en un partido que se llenó de muchas imprecisiones.

La primera etapa fue muy discreta en ambas escuadras les costaba generar opciones de peligro cerca del arco contrario, pasado el primer cuarto de hora River Ecuador empezó a insinuarse pero sus llegadas no eran contundentes y las apariciones de Adrián Bone contrarrestaban el peligro, una jugada de Armando Solís a los 22' obligó precisamente al meta “rayado” a extremarse y arrojar el “cuero” al tiro de esquina, los últimos minutos la intensidad creció del lado de los visitantes que comenzaron a tocar y no pudieron tampoco definir en el arco contrario, era un partido aburrido que el árbitro no adicionó ningún minuto.

En el segundo tiempo el partido mejoró en la dinámica de juego, las variantes con el pasar de los minutos impusieron otro estilo de juego porque los ida y vuelta se volvieron constantes, River Ecuador tuvo las opciones más claras con Néculman y posteriormente con Danny Luna que no pudieron abrir el marcador; el conjunto de IDV tampoco fue claro en sus llegadas la única en la que se acerco fue al minuto 37' que Gabriel Cortez ensayó un remate que pasó cerquita del guardameta local. En el minuto River pudo abrir el marcador con un tiro libre de Danny Cabezas que pasó besando el vertical, con esto se mantuvo el 0-0 y no se hicieron daño.

River Ecuador con esto suma 3 unidades y en 15 días enfrentará a Liga Deportiva Universitaria, mientras Independiente Del Valle con un partido menos posee 4 unidades.

