LA HORA (Quito) Estado de Excepción en Morona Santiago no será renovado

14/02/2017 | 07:32| http://ecuadorinmediato.com/

Situación "se ha normalizado" en esta provincia amazónica

El Estado de Excepción para Morona Santiago llega a su fin, dos meses después de que la medida fuera decretada por el Gobierno a raíz del enfrentamiento entre indígenas shuaras y la Fuerza Pública que se dio en el campamento minero de San Carlos Panantza.

Ayer, tanto el viceministro del Interior, Diego Fuentes, como el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, corroboraron que no será necesaria prorrogar la medida, en vista de que la situación “se ha normalizado” en esta provincia amazónica.

“No vamos a renovar el Estado de Excepción a menos que cambie alguna situación particular durante este tiempo. Queremos dar toda la tranquilidad para que el proceso electoral (del domingo) se lleve de la mejor manera”, manifestó Navas.

Seguirán las FF.AA. en esa zona

No obstante, advirtió que el personal de la Policía y Fuerzas Armadas no será desmovilizado y se mantendrá atento ante cualquier eventualidad. “Lo que sí pedimos es que exista una dirigencia responsable y que no incite a actos de violencia”, dijo Navas a Sonorama.

Fuentes, por su parte, consideró que Morona regresó a la normalidad una vez que fueron detenidas personas armadas y un dirigente indígena, a quienes se investiga por el enfrentamiento en el que un policía murió y otros siete resultaron heridos.

Las autoridades, sin embargo, no se refirieron al llamado al diálogo que vienen realizando dirigentes de la Conaie para hallar una salida al conflicto minero, que se acentuó desde mediados de diciembre pasado.