Emelec 2 - LDU Quito 0

13/02/2017 | 08:08| http://ecuadorinmediato.com/

Final - Crónica del partido

Liga Deportiva Universitaria perdió 2 por 0 contra Club Sport Emelec en el remodelado George Capwell por la tercera fecha del Campeonato Nacional. LIGA desaprovechó las oportunidades de gol para adelantarse en el marcador. Bruno Vides y Romario Caicedo marcaron los goles en la parte final de los primeros 45 minutos.

En la primera mitad del partido, Liga Deportiva Universitaria controló el partido y creo varias oportunidades de gol. A los 15 minutos, Hernán Barcos comandó un contragolpe que termino en los pies de Felipe Rodríguez. El jugador uruguayo sacó el remate cruzado pero el balón pasó muy cerca del arco de Esteban Dreer. Minutos más tarde, Juan Luis Anangonó metió un cabezazo que golpeó en el horizontal.

Emelec no lograba llegar al arco de LIGA, Ayrton Preciado intentaba desbordar por la banda derecha pero sus compañeros no lograban concretar. Al minuto 33, Juan Luis Anangonó intentó abrir el marcador con un remate de media distancia pero el balón golpeó en los defensas azules. 4 minutos más tarde, Hernán Barcos puso un pase a profundidad a Felipe Rodríguez que no logró controlar y Fernando Pinillo voló para impedir que el jugador llegue a la pelota. Luego de esta jugada se produjo el primer gol de eléctrico.

Ayrton Preciado recibió el balón y señaló la diagonal. José Quintero salió a cortarlo de forma imprecisa y desesperada. Preciado pasó a Bruno Vides para que marque la primera del partido. A los 41 minutos, Romario Caicedo le ganó la banda izquierda a Édison Vega y sacó un remate cruzado imposible para Daniel Viteri. De esta manera, Emelec se fue al descanso con el marcador 2 por 0 a su favor.

En el segundo tiempo, Liga Deportiva Universitaria bajó ritmo de juego y no supo controlar la desesperación. En la primera jugada, Pedro Quiñónez sacó un fortísimo remate que puso en aprietos a Daniel Viteri. A los 51 minutos, Romario Caicedo volvió a ganar a Édison Vega para rematar. El balón golpeó en el poste y rebotó en el talón de Viteri para salir por un costado.

Liga no logró llegar al arco de Esteban Dreer hasta el minuto 69. Hernán Barcos recibió el balón frente al arco y sacó un remate fortísimo. Esteban Dreer dejó el rebote y Anderon Julio no lo su aprovechar, pues su remate salió por arriba. A jugada seguida, Anderson Julio quiso compensar la jugada pasada y remató violento para que Dreer saque sus reflejos.

Al final del partido, Liga Deportiva Universitaria no supo aprovechar las oportunidades de gol que creó en el Estadio George Capwell. Emelec fue de menos a más y consiguió su primera victoria en el toreno.

(DRT)

Fuente: Radio La Red 102.1