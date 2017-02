Caso PETROECUADOR: Mandatario divulga otros correos intercambiados entre él y Pareja Yannuzzelli

10/02/2017 | 10:25| http://ecuadorinmediato.com/

ECUAVISA



El 8 de junio de 2016 Carlos Pareja Yannuzzelli, entonces ministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, encargada de investigar sobre la creación de empresas offshore en Panamá.

Ante la comisión Pareja negó que la empresa Capaya sea de su propiedad y dijo estar dispuesto a comparecer las veces que sean necesarias.

“¿Usted está dispuesto a venir a una segunda comparecencia?”, preguntó en ese momento el legislador Christian Viteri y Pareja respondió: “Las veces que me llamen”.

8 meses después el presidente Rafael Correa reveló en su cuenta de Twitter parte de una conversación con Pareja, ahora prófugo de la justicia y principal implicado en la red de corrupción en la estatal. El correo fue enviado una semana después de su presencia en la Asamblea.

Con fecha 13 de junio Pareja le escribe al mandatario: "Quiero pedirte un favor. Te suplico que me ayudes, mi familia ya no da más. Me van a llamar otra vez a la Asamblea. Todos dicen que ya no tengo respaldo. Hoy le mandé todos los respaldos de la casa a JG. El asambleísta Cristian Viteri es quien maneja todos estos hilos. Si es así, es cuestión de días para que me metan preso. Ayúdame por favor te lo pido. Saludos”.

El mandatario le responde: “La Asamblea no te puede meter preso, y no veo por qué. En eso tienes todo mi respaldo”.

Pareja le contesta: “Gracias por tu respaldo”.

Estos correos fueron publicados por el mandatario una vez que Pareja señaló, en varios videos difundidos en redes sociales, que el vicepresidente Jorge Glas tenía conocimiento de todo lo que ocurría en Petroecuador.

Ecuavisa contactó al presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, para obtener una versión, pero señaló que no tenía conocimiento de esta información y que estaba indispuesto de salud.

Luis Fernando Torres, integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que el Gobierno en todo momento protegió a Pareja. “Lo que ha revelado el correo electrónico es que lamentablemente no existe independencia ni autonomía de la función legislativa”, expresó.

La asambleísta de Alianza PAIS y presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, dice que nunca recibió un pedido o insinuación para apoyar a Pareja Yannuzzelli. “Yo no recibí ningún llamado, obviamente se analizan todos los temas en bloque”, señaló.

Ecuavisa buscó la versión del asambleísta disidente de Alianza PAIS Christian Viteri, pero no se la pudo obtener ya que se encuentra en Curitiba, Brasil, recabando información sobre el caso Odebrecht.