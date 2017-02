Al cometer actos de corrupción, Carlos Pareja Yannuzzelli está automáticamente fuera de Alianza PAIS, asegura Carlos Marx Carrasco

El Presidente del Comité de Ética del movimiento indicó que propondrá dos alternativas para que estos actos no se cometan más

El presidente de la Comisión de Ética y Disciplina de Alianza PAIS (AP), Carlos Marx Carrasco, informó que el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, es adherente del movimiento oficialista, sin embargo, aclaró que, al cometer los actos de corrupción por los que está siendo juzgado, automáticamente está fuera de la organización política.

“El señor Pareja Yannuzzelli es adherente, aunque sospecho que él debe tener varias afiliaciones y carnets porque lo he visto en el trajinar de la función pública durante muchos años. Lo que la Comisión de Ética haga en los próximos días realmente podrá tener alguna relevancia de reconocer una expulsión. Yo, personalmente, doy por hecho que ya no pertenece. Un señor de esas cualidades como que, de inmediato, está fuera de las filas de PAIS”, indicó.

A criterio de Marx Carrasco, no se puede dar crédito a las declaraciones de un prófugo de la justicia porque, presumiblemente, CAPAYA se reúne con otros que han huido del país, aparentemente en Miami.

El exministro del Trabajo, indicó que, a nombre personal, está planteando dos leyes o alternativas: “La primera, una suerte de delación a aquel que entregó propinas, cohechos, sobreprecios, particularmente en la figura del cohecho; por la cantidad que fuera. Como el COIP y la Constitución prohíbe que haya esta solución abreviada en temas penales en casos de delitos contra la administración pública, pues que aquel ciudadano que entregó esa coima a alguien, acuda a la Fiscalía bajo absoluta reserva y que la Fiscalía, por el imperio de la ley, no inicie, por ese concepto, ninguna acción contra el confesante (delator)”.

“Esto resolvería parcialmente el tema, pero a mi manera de entender, el delito mayor lo comete el que recibe quien, probablemente sea el que pidió y recibió. Me parece que, en la ponderación podría ser el delincuente mayor aquel que recibió. De lo que se intuye, parecería ser que el dinero lo depositan en alguna cuenta de un paraíso fiscal. Entonces, el confesante dice en dónde”, remarcó.

Esta propuesta no ha sido aún puesta a consideración del movimiento, pero agregó que la idea es que el delator confiese y presente pruebas y el Fiscal, realice la investigación en menos de los 90 días, que sean 30 o 60 como máximo y que, inmediatamente dicte la instrucción fiscal y el juez haga lo que tenga que ser.

“La confesión que hará deberá ser acompañada con una prueba fehaciente. El confesante debe tener la prueba y sabe que si no es así y está difamando o calumniando, ahí sí le corresponderá enfrentar a la justicia”, explicó.

Por otra parte, mencionó, existen US$30 mil millones de dólares de ecuatorianos en los paraísos fiscales y hay que buscar un mecanismo para que este dinero retorne. “Olvidémonos del origen, no todos los US$30 mil son de origen ilícito, hay mucha plata que tiene origen lícito, pero ¿cómo buscar un mecanismo para que venga?”, se preguntó.

Y respondió: Aquí podría hablarse de una limpieza de dinero o de capitales, venga la plata al país, destínese a la inversión, suscríbase por parte del Gobierno ecuatoriano todos los convenios de intercambios de información que fueren necesarios con los paraísos fiscales, se pide la información, se le da mayor fortaleza a la declaración patrimonial que, por ley, quien tenga más de US$200 mil dólares en patrimonio y US$400 mil en sociedad conyugal, tiene que hacer la declaración patrimonial”.

“Se da la posibilidad para que presente esa declaración patrimonial y que se emprenda una investigación seria y profunda sobre la declaración de todos los ciudadanos ecuatorianos con las cuentas en los paraísos fiscales y está, por consulta popular, tipificado como delito el enriquecimiento privado injustificado. Por un lado, le incentivo a que traiga la plata y, por otro, genero el riesgo para que, si ni la trae, pueda enfrentar acciones penales”, manifestó.

Al tiempo de remarcar que, un puesto de trabajo, dependiendo de cuál es, se genera con US$10 mil dólares hasta los US$20 mil. “US$30 mil millones de dólares divididos para US$10 mil da tres millones de empleos que se podrían generar con los US$30 mil millones que están afuera”.

Volviendo al tema de CAPAYA, Marx Carrasco reiteró que no le desea el mal a nadie, pero que le daría una suerte de respiro saber que él, como todos los que han cometido estos actos de corrupción, del rango que fueren, paguen.

Marx indicó que la Comisión de Ética, por este tipo de declaraciones, no puede hacerse eco. Sin embargo, CAPAYA está fuera de PAIS. “Si él extendería su mano para saludar conmigo, yo no reaccionaría de la misma forma, le daría la espalda porque ha cometido un hecho vergonzoso para todo el país y, por supuesto, ha afectado las entrañas de nuestro proyecto”.



