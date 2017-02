Contrato Colectivo sobre Código del Trabajo

08/02/2017 | 12:25| Por Luis Lobato Ecuador News

En Guayaquil-Ecuador, una empresa privada con mas de 100 trabajadores en el ano 1971, segun su Contrato Colectivo, distribuia cuatro sueldos a cada uno de los trabajadores, correspondientes al 10 y 15% de las utilidades de la empresa.

Distribucion que obviamente, favorecia a los jefes departamentales porque tenian sueldos superiores a la mayoria. Sin embargo,el Codigo del trabajo vigente, ordenaba que dichas utilidades se repartan por partes iguales. Es decir, las utilidades dividida para el numero de trabajadores.

El presidente de tal empresa era un militar en servicio pasivo, hijo del gerente general que tambien era militar retirado. Luego de una entrevista entre el presidente y quien preparo el reporte sobre las utilidades, a peticion de la directiva del Comite de Empresa y del Sindicato de trabajadores, se ejercio presion de parte del gerente administrativo financiero, apoyado por los jefes departamentales, quienes supuestamente habian sido los encargados de redactar el Contrato Colectivo.

Ante tan fuerte presion patrocinada por la empresa, lider en materiales de construccion, quien prepararo el reporte sobre las utilidades, tuvo que demandar ante la Subdireccion del Trabajo del Litoral. Sorpresivamente, el abogado “defensor” del demandante no se presento el dia del veredicto y tuve que aceptar la liquidacion que tenian preparada los abogados, el contador general y el gerente administrativo financiero (un ingeniero comercial chileno). Entre los alegatos del gerente general, que me leyeron, se me gravo en mi mente “…..es un elemento negativo”.

Logicamente, era la palabra de honor de un empresario prospero, quien ademas fue un coronel de altura. Que opciones defensivas o crediticias tendria un simple empleado del Departamento de Contabilidad con nueve anos de servicio que con sincera etica personal y profesional preparo un reporte sobre las mentadas utilidades?. Para rematar con broche de oro, el “…..es un elemento negativo”, me cerro las puertas de trabajo en el sector privado; razon por la cual busque en el sector publico, donde trabaje como auditor interno gubernamental por quince anos, luego de los examenes contables de rigor en la Contraloria General del Estado, presidida por uno de los mas excelentes servidores publicos, el Dr. Hugo Ordonez Espinosa, quien aprobo con su firma mi nombramiento, en Enero de 1980.

Omito intencionalmente nombres y apellidos de personas, asi como de la empresa, porque ha pasado tanto tiempo que supongo ya no es relevante. En su momento, ni mi abogado “defensor” ni la autoridad de trabajo competente, no hicieron justicia, quizas por influencias politicas o economicas ya que imperaba en el Ecuador el totalitarismo militar al servicio de elites. Espero, que las nuevas generaciones reflexionen con esta experiencia que tuve que afrontar.

Demande por dignidad personal y por mis companeros de trabajo, quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar para conocer sus derechos.