Defensa de familia Mazoyer: "No es un caso de mala práctica médica, es un tema de negativa de atención a un paciente en estado de emergencia"

Además, Emiliano Donoso denunció que la Clínica Pichincha tenía una política "criminal" que se dividía en dos partes: La administrativa y la médica

Juan Pablo Albán, abogado del doctor Carlos L., sentenciado a un año de prisión por mala práctica médica en el caso Charlotte Mazoyer insistió en que su defendido es inocente, sin embargo cumple con la pena con el argumento de haberse negado a dar atención médica a la ciudadana francesa. Emiliano Donoso, acusador particular por la familia Mazoyer, insistió en que a la ciudadanía se la está desinformando y que este "no es un caso de mala práctica médica, es un tema de negativa de atención a un paciente en estado de emergencia".

“El doctor López es culpable del delito de negativa de atención a un paciente en estado de emergencia. Estoy aquí como procurador de la familia Mazoyer en el Ecuador para que se dejen de decir mentiras alrededor de este tema, para que se deje de desprestigiar la causa, para que se deje de atentar en contra de los derechos de la víctima y para que se respete, de una vez por todas la memoria de la señorita Charlotte Mazoyer”, refirió.

Reiteró que no está de acuerdo con que a una persona inocente se la trate como culpable, pero tampoco con que se le trate a un culpable como si fuera inocente. “El doctor Carlos López ha sido sentenciado y condenado como culpable por la justicia ecuatoriana”.

“Se ha dicho que la señorita Mazoyer fue al hospital Eugenio Espejo. Pero, con documentos digo que: El testimonio de la señora Viviana Alexandra Ponce Guaña y del señor Andrés Gustavo Narváez Patiño manifestaron claramente su testimonio ante el Tribunal que la señorita Mazoyer nunca fue al hospital Eugenio Espejo”, relató.

Agregando que fue dirigida a la Clínica Pichincha porque era la casa de salud más cercana y porque era el hospital de nivel 3 mejor capacitado “supuestamente” para atender esta emergencia. “Nunca fue al hospital Eugenio Espejo, esa es una gran falsedad y una gran mentira que se ha dicho para desprestigiar a la causa, para hacer creer que la familia Mazoyer inició un proceso penal en contra de una clínica privada porque había dinero que retirar”.

Sin embargo, Albán reitera que la ciudadana francesa sí fue atendida por Carlos L. Ante esto, Donoso respondió diciendo que la clínica Pichincha tenía una política “criminal” que se dividía en dos partes: La administrativa y la médica.

La administrativa decía que ningún paciente, no importa en el estado en el que se encuentre, podía ser atendido en esa institución médica si no era porque garantizaba el pago con una tarjeta de crédito, explicó. Mientras que, la segunda política “criminal” era que los médicos que se encontraban en los cuadros de llamada de este centro de salud privado no se encontraban en ese cuadro de llamadas por ser los mejores profesionales, sino porque habían pagado una membresía de US$10 mil dólares para estar allí.

“Por eso es que cuando le llaman al doctor González, especialista en medicina cardiotorácica, y no acude, no llaman al siguiente médico cardiotorácico que pudieron haber llamado entre seis médicos posibles, sino que llaman al doctor Carlos López porque el doctor era parte de la política criminal de la clínica y porque había pagado US$10 mil dólares como membresía para estar en ese cuadro de llamadas”, cuestionó.

Agregando que eso fue lo que dijo el doctor Jorge Augusto Maldonado Gangotena ante el Tribunal Penal donde acredita y prueba y les da la razón cuando se dice que el doctor Carlos L. era parte de esa política “criminal” y había pagado US$10 mil dólares para estar en ese cuadro de llamadas.

“Por eso lo llaman a él. Es cierto que el doctor Carlos López llegó a los cinco minutos de que lo habían llamado, pero por lo que explicó. Qué pasaba cuando el doctor estaba llegando y es que el mismo doctor Maldonado, director de la Clínica Pichincha, en su testimonio, dice que el doctor Vidal (emergenciólogo) alertó una posible cirugía demorándose la entrada al quirófano de la señorita Mazoyer por cuanto se estaba realizando algunos procedimientos siendo obligación del doctor López insistir por la presencia de un médico cardiotorácico”, relató.

Enfatizando en que el doctor Carlos L., a las 20h52 minutos sabía que la paciente tenía un ecofast (examen) en donde se determinaba que había líquido en el abdomen. “El doctor López, apenas llegó a la clínica, conocía que la paciente tenía que ser intervenida quirúrgicamente de manera inmediata y eso está en el expediente”.

“Hay dos documentos importantísimos que no se han querido publicitar en el Ecuador en los años que ha durado este caso: El contrato de atención al paciente, a las 21h13 minutos y la ficha llenada a la misma hora en donde se establece que el tratamiento es quirúrgico. Se determina a esta hora que ese es el tratamiento porque a esa misma hora se había presentado la tarjeta de crédito donde la señora Leticia Pozo garantizaba esa atención al paciente en estado de emergencia”, puntualizó.

Y enfatizó en que el doctor López reconoce, por escrito y en el expediente, que participó en los hechos, que no era el especialista que era el que tenía que tratar este cuadro clínico, que existía una política impuesta por el Presidente de la Clínica en ese momento, que él perdió tiempo valioso, que él conocía que se estaban haciendo los reconocimientos de pago antes de que se proceda a la atención.

“No es un caso de mala práctica médica, es un tema de negativa de atención a un paciente en estado de emergencia. Una paciente que tenía que haber sido intervenida quirúrgicamente de manera inmediata”, precisó el jurista. (JPM)

