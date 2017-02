Presidente de Ecuador insiste en alianza entre Isaías y CAPAYA para inculpar a Jorge Glas

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, detalló este lunes la coordinación en opositores ecuatorianos con banqueros prófugos y los hermanos William y Roberto Isaías (acusados de peculado bancario y también prófugos residentes en Miami tras el cierre de Filanbanco en 1999).

El mandatario ecuatoriano reiteró que el 11 de enero Carlos Pareja Yannuzzelli (exministro de Hidrocarburos y delincuente prófugo) se reunió con los hermanos Isaías en Miami, Estados Unidos.

"Los Isaías son enemigos terribles y su dinero solo es superado por su maldad", dijo el mandatario durante una entrevista en el programa De Cara al Futuro por @EcuadorTV y @andesecuador.

Pareja Yannuzzelli "Capaya” se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana por su participación en la trama de corrupción de Petroecuador, al igual que su primo Carlos Pareja Cordero, quien es señalado como el cabecilla.

Recientemente, Pareja Yannuzzelli apareció en un video donde es sometido a un detector de mentiras para declarar que nada se movía en Petroecuador sin el consentimiento de Jorge Glas, el vicepresidente de Rafael Correa.

El video forma parte de una campaña que continuará sobre la presunta corrupción del Gobierno. Esto da cuenta de una estrategia estructurada como espectáculo mediático porque no revelan una denuncia real contra la corrupción.

En octubre de 2016 Pareja Yannuzzelli pidió clemencia al presidente Correa vía correo electrónico por la trama de presunta corrupción en la estatal petrolera que la Justicia de Ecuador investiga. En ese texto, Pareja intenta explicar al mandatario sobre las irregularidades que hubo en contrataciones para la puesta en marcha de la Refinería de Esmeraldas. "Cometí un error, sí, pero no por falta de moral o traición", asegura.

Durante la entrevista de este lunes, el presidente Correa precisó que "en la investigación de caso Refinería Esmeraldas se obtuvieron mails de Pareja Cordero principal abogado de los Isaías".

"El que nada debe, nada teme. Charlie Pareja Cordero destruyó sus computadores, pero se logró recuperar alguna información", explicó el presidente.

Correa aseveró en los videos producidos desde Miami por Pareja Yannuzzelli y otros delincuentes prófugos "nunca se menciona a Charlie Pareja Cordero, quien es el principal cabecilla, sino tratan de culpar a (Jorge) Glas", quien es el vicepresidente de Ecuador y candidato a la reelección.

El mandatario ecuatoriano se refirió además a los logros de la Revolución Ciudadana. "Me quedan muchas cosas por hacer, pero nunca se ha hecho tanto por Ecuador", recalcó.

Añadió que no tiene en planes regresar como candidato a la presidencia del país, no obstante, si algún día las condiciones requieren de su regreso a la escena política de la nación, lo hará para preservar las conquistas del pueblo ecuatoriano. "No permitiré que jueguen con lo ganado con mucho esfuerzo en estos 10 años", dijo Correa.

