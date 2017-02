PRESIDENTE CORREA EXIGE REGRESO DE EX MINISTRO PARA ACLARAR CORRUPCIÓN EN PETROECUADOR

06/02/2017 | 09:55| http://ecuadorinmediato.com/

XINHUA



El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió hoy al ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, acusado de cohecho y prófugo de la justicia, que regrese al país para que dé los nombres de quienes recibieron sobornos de empresas contratistas de Petroecuador.

"Venga Carlos Pareja, no sea cobarde, tiene todas las garantías, aquí nadie va a atentar contra su vida, si quiere mandamos una comisión internacional para que lo cuide y venga frente a un verdadero polígrafo a contestar las preguntas que deben hacer periodistas honestos", dijo Correa en su informe semanal sobre los supuestos sobornos a Pareja.

Correa emplazó al ex funcionario para que responda "si recibió 'coimas', cuántos millones y de quiénes, para conocer a los involucrados en la red de corrupción en la estatal Petrobras.

El ex ministro y ex gerente de la empresa estatal Petroecuador, quien huyó a Estados Unidos, es investigado por la justicia local dentro del caso de corrupción en Petroecuador, que involucra ex funcionarios, algunos ya detenidos.

También, están vinculados familiares del ex ministro, a quién el jefe de Estado le ha calificado como "delincuente".

El mandatario rechazó aseveraciones del ex ministro, quien dijo que el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien buscara la reelección en los comicios del próximo 19 de febrero, está vinculado en el caso de corrupción en Petroecuador.

"Hemos actuado con rectitud en este caso, es un show montado (lo dicho por Pareja Yanuzelli)", agregó el mandatario, quien pidió a los seguidores de su gobierno no "desconcentrarse" de cara a los comicios.