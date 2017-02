Diego Forlán descarta posibilidad de quedarse en Barcelona tras participación en ‘Noche Amarilla’

Por parte de los directivos "en ningún momento hubo una oferta concreta", aseguró

El uruguayo Diego Forlán descartó una opción para quedarse en Barcelona Sporting Club (BSC) por todo el año tras su participación en la ‘Noche Amarilla’. "Lo vi dos veces a (Pancho) Cevallos (presidente), después estuvimos casi todos los días con Juan Alfredo Cuentas (vicepresidente financiero) y el Beto Alfaro Moreno (vicepresidente deportivo).

En ese sentido nunca hubo una propuesta ni dijeron nada concreto pero siempre había una broma. Todo en tono de broma, en ningún momento hubo una oferta concreta", aseguró Forlán al medio uruguayo Sport 860.

“La verdad que fue espectacular el recibimiento de la afición, ellos son el 70% de la población, es una locura la cantidad de gente que existe de BSC, por lo que me contaron ellos es algo que no existe en el mundo”, agregó.

'Cachavacha' también se refirió a su experiencia en la 'Noche Amarilla' y lo que sintió en la misma. “Tuve la posibilidad de hacer un gol y participar de los otros dos (en la Noche Amarilla), para la falta de fútbol con la que venía no estuvo mal. No era un partido en el que me iban a dejar hacer todo, Juan Aurich estaba jugando su partido”, contó.

"Estar en el estadio Monumental es impresionante. Agradecido con la dirigencia por el trato que nos dieron a mí y a mi hermano. Estuve con Guille (Almada), con Jonathan Álvez, con todo el equipo, los jugadores y la verdad es que todo estuvo muy bien", añadió.



