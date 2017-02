Retiran visa a mujer por llevar ‘memes’ de Trump en su celular

El hecho fue denunciado por la destacada comunicadora mexicana Denise Maerker, presentadora del popular programa "Atando Cabos" y de Radio Fórmula en sus redes sociales

Todo comenzó con un tuit de la periodista Denise Maerker denunciando una situación que hasta hace apenas unos meses nadie hubiera creido, pero que en las últimas semanas se ha convertido en el nuevo estándar de la realpolitik del país: mientras más bizarro e imposibe parezca una historia más probabilidades existen de que sea real.

En este caso, una viajera mexicana a la que le retiraron la visa en la frontera después que un agente de inmigración le revizara su celular y encontrara mensajes de burla hacia el presidente Donald Trump.

Increíble: A un mexicano le quitaron la visa en la frontera con EU porque le encontraron memes de Trump #AtandoCabos

Es cierto que desde hace varios meses se ha intensificado el trásito en la frontera debido al aumento de los precios de la gasolina en México, lo que ha provocado que sean más extrictos los controles aduaneros, poniendo en efecto de manera regular muchas de las prácticas de revisar aparatos electrónicos que existen y se han implementado a discreción desde hace más de una década, tras los atentados del 11 de septiembre.

Lo que parece una peligrosa novedad en este caso es que el oficial de inmigración se tome la atribución de retirar la autorización de entrada al país por una razón tan absurda como es encontrar en el aparato material que ridiculiza al presidente de Estados Unidos. Un hecho que, si no es inédito, ha sucedido con relativa baja frecuencia como para que no existan antecedentes registrados.

La página web de Radio Fórmula también alerta a sus paisanos de que “no firmen documentos migratorios como la forma I-407, porque al hacerlo se renunciaría a la residencia y a la condición migratoria de residente legal, con lo que la persona se vuelve un turista que tiene que tramitar su visa. Se ha denunciado que este tipo de situaciones se da bajo presión”.

La excepción se transforma en regla

Lo que parecería improbable ha entrado en la dimensión de lo posible. Otro hecho de similar envergadura antidemocrática fue protagonizado con unas horas de diferencia por el mismo presidente Trump apenas esta misma madrugada, su hora favorita para lanzar al éter sus ‘decretuits’, amenazara a la Universidad de California en Berkeley con cortarle el financiamiento, luego de que una protesta, supuestamente pacífica contra la presentación en el campus del periodista británico Milo Yiannopoulos, terminara con actos de vandalismo.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS?

El controversial Yiannopoulos, editor de Breitbart News Network, un portal de noticias que sirve de plataforma a la ultraderecha, responsable de los ataques más foribundos contra los medios de prensa y las intituciones de la democracia estadounidense, es famoso por sus comentarios antifeministas, antiislámicos y antigays, a pesar de que él mismo es homosexual.

Yiannopoulos event canceled http://bit.ly/2kTNqp1 #miloatcal

