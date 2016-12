ALLANAMIENTOS EN GUAYAS DEJAN UN DETENIDO POR LA RED DE CORRUPCIÓN EN PETROECUADOR

Dos detenciones se dieron ayer dentro de las investigaciones por presunta corrupción en Petrecuador, lo que daría nuevos indicios a la Fiscalía General respecto a cómo operaba esta red delictiva organizada. En el primer caso, 8 fiscales y 80 agentes policiales actuaron la madrugada de ayer en el operativo Navidad, que dejó un detenido. Se efectuaron 8 allanamientos a domicilios: 3 de ellos en Guayaquil y 5 en Samborondón.

La Fiscalía detalló que en una urbanización ubicada en la vía a Samborondón fue detenido Ernesto W., quien fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos. El operativo, que se realizó de forma paralela en las 2 ciudades, fue coordinado por Sandra Morejón, fiscal provincial del Guayas. En horas de la noche de ayer, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, informó que a Ernesto W. se le dictó el arresto domiciliario por ser de la tercera edad. Además se le impuso la prohibición de enajenar bien y la inmovilización de sus cuentas bancarias.

Entre los objetos incautados durante el operativo la madrugada del lunes constan dinero en efectivo, armas de fuego y gran cantidad de documentación. Uno de los domicilios allanados fue el de la candidata a asambleísta por Fuerza Ecuador (FE) y expresentadora de TV, María Mercedes Cuesta, quien es, desde 2013, esposa de Fernando Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja Yanuzzelli, exministro de Hidrocarburos. Cuesta, vía Twitter, dijo que el hecho se produjo a las 23:00 del domingo y que duró alrededor de 4 horas. “Fuentes extraoficiales me dicen que vienen por mi esposo”, comentó.

Este operativo es parte de la investigación previa de un nuevo caso por lavado de activos, que se desprendió de 2 indagaciones anteriores por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

En dicha investigación se pidió la ubicación y captura de Carlos Pareja Cordero, exsecretario particular del presidente León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (ver subtema), y también primo de Pareja Yanuzzelli, prófugo de la justicia ecuatoriana desde octubre pasado. Ayer, Pareja Cordero fue retenido en el aeropuerto de Lima para comprobar su estatus migratorio; posteriormente fue liberado para que en la tarde acuda a la audiencia para determinar si ingresó irregularmente al Perú.

Tras ello se conocerá si es entregado o no a las autoridades ecuatorianas. En declaraciones a un canal peruano, dijo que su retención es “responde absolutamente a intereses políticos (...) Soy una persona inocente, esto es una infamia absoluta construida para hacerme daño y con otros propósitos”.

Aclaró que no tiene ningún proceso judicial abierto en Ecuador. Frente a la consulta de la reportera del canal peruano de que hay un documento remitido por el Ministerio del Interior de Ecuador a Interpol del Perú para que se lo retenga a él y a su hijo, dijo: “Eso no es motivo para que uno sea detenido, los temas migratorios le corresponden a autoridades ecuatorianas, yo entré al Perú legítimamente... No tengo ninguna orden de detención”.

Sin embargo, el ministro del Interior de Ecuador, Diego Fuentes, en su cuenta de Twitter no solo se refirió ayer a los allanamiento y captura en Guayas, sino que indicó: “Sospechosos pertenecerían a una estructura familiar y societaria liderada por el socialcristiano Carlos ‘Charlie’ Pareja Cordero #CAPACO”. Añadió que la estructura familiar sería parte del estudio jurídico que trabajaba para los Hermanos Isaías y Odebretch.

Su abogado solicita habeas corpus

Perú conminó a Pareja Cordero a abandonar el país Jorge Zavala Egas, abogado de Carlos Pareja Cordero, al ser consultado ayer por EL TELÉGRAFO sobre la retención de su cliente en Perú y la otra detención registrada en Guayaquil, dijo que esperará la audiencia de formulación de cargos contra Ernesto W. para conocer detalles sobre las operaciones financieras inusuales que señala Fiscalía.

Con respecto a Pareja Cordero, aclaró que, en primer lugar, no fue detenido, sino que fue invitado a contestar una comunicación del Ministerio del Interior del Ecuador sobre una supuesta permanencia ilegal en Perú, pero Migración determinó que su ingreso fue legal y en consecuencia, por la queja de Ecuador, lo conminaron a abandonar el territorio peruano. Ante esto, indicó “interpusimos un habeas corpus para que se lo proteja en territorio peruano, porque no existían razones para su expulsión y el juez de esa Jurisdicción del Perú nos dio la razón y ahora está amparado por ese recurso legal”.

“La propia Fiscalía reconoce que dictó su providencia el 24 de diciembre a las 22:00 y él (Carlos Pareja Cordero) salió del país el mediodía. Entonces el requerimiento de migración del Perú solo fue para verificar su estatus migratorio y nada más”, dijo. Con respecto a que existe una indagación previa por supuestas operaciones financieras inusuales, manifestó que la fiscal del caso dice que están relacionadas en el caso de la estatal petrolera.

Consultado por este diario sobre cuáles serían esas situaciones financieras inusuales, Zavala Egas respondió: “No se sabe, imagino que durante la audiencia de cargos que se le haga al señor Weison, quien fue capturado en la madrugada (de ayer en Guayas), hemos de saber de qué se trata respecto a él”.