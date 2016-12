Llaman a ciudadanía a visitarlos en Fin de Año

27/12/2016 | 07:44| http://ecuadorinmediato.com/

Autoridades en Esmeraldas lamentan poca afluencia de turistas en feriado de Navidad

Invitaron a los ecuatorianos a conocer más sitios dentro de la provincia verde en donde también se puede hacer turismo y así ayudarlos a reactivar la economía

Byron Aparicio, alcalde de Atacames; y Gabriel Rivera, gobernador de Esmeraldas; lamentaron la reducción turística en este feriado por Navidad en las costas de la provincia verde. Sin embargo, llamaron a la ciudadanía a visitarlos por Fin de Año, recalcando que hay muchos hoteles que están en óptimas condiciones para recibir a las personas.

“Se redujo notablemente la presencia de turistas en las playas, yo me atrevería a decir que en un 75% que han dejado de visitarnos por efecto de los movimientos telúricos. A pesar de aquello, no todos los sitios han sido afectados. Tenemos playas como las de Súa, Same o Tonchigüe que no han sido afectadas por los sismos en cuanto se refiere a lo turístico”, indicó de su lado el Alcalde.

Afirmó además, que existen edificios que han sido dañados, principalmente en la mampostería y estructuras. “Estamos haciendo recorridos con el Ministerio de Vivienda para determinar el porcentaje exacto de casas hoteleras y bienes inmobiliarios que han sido afectados para poder informar al Ecuador”.

“Sin embargo, los hoteles que no han sido afectados han generado incentivos para poder promocionar el turismo. Hay hoteles que están buenos, las playas igual, tenemos vías a Esmeraldas que están expeditas, tenemos servicios básicos (agua potable, luz eléctrica). De tal manera, queremos generar una nueva imagen para que la gente, este Fin de Año, pase con nosotros”, dijo.

Consideró que cerca de un 25% de los hoteles los que han resultado afectados tras los sismos. En cuanto a lo que se refiere a viviendas, indicó, se tiene varios daños en casas de uno y dos pisos, en el sector popular, de alrededor de un 80%.

Asimismo, el Gobernador de Esmeraldas agradeció a quienes sí visitaron la provincia verde, sin embargo, remarcó que la cantidad de personas es ínfima porque, por ejemplo, en Atacames y Tonsupa “han desaparecido los turistas”. “Es entendible por cuanto el efecto de las réplicas han sido bastante fuertes y tenemos barrios enteros que se han caído”.

“Hay zonas destruidas, pero el error es pensar que Esmeraldas es solo Atacames y Tonsupa. Nosotros tenemos playas al sur y al norte como Mompiche, Muisne, Playa Escondida, Same, Súa, etc. Entonces, tenemos muchos lugares que tuvieron menor impacto y a los cuales nuestros turistas podrían venir porque la capacidad hotelera está en mejores condiciones”, dijo.

El impacto fue negativo, manifestó, ya que la gente había comprado ya su mercadería para recibir a los visitantes. “En este momento los comercios tienen una sobre oferta. Lo bueno de todo esto es que hay descuentos. Imagínense hoteles como Aquamar está ofreciendo el 75% de descuento en hospedaje y no recibieron ningún daño en su infraestructura. En varios hoteles hay estos descuentos”.

“Lo propio tenemos en lo que es transporte. Determinadas cooperativas de mototaxis, tras una reunión que realizamos, están ofreciendo el 75% de descuento. Esto está tratando de ayudar a impulsar el turismo y que vengan nuestros visitantes porque ahora más que nunca necesitamos de esa mano amiga toda vez que no es suficiente solo con poner un like en Facebook o retuitearnos la noticias, sino que la presencia de las personas”, puntualizó.

El Gobernador hizo un llamado a la ciudadanía para conocer más sitios dentro de Esmeraldas en donde se puede hacer turismo y se puede ayudar a reactivar la economía.

Asimismo, informó que son cerca de 750 viviendas que, en Tonsupa y Atacames han caído. Sin embargo, manifestó, siguen alimentando la base de datos ya que, con cada sismo, los trabajos de evaluación deben ser realizados nuevamente para actualizar la información. (JPM)

Fuentes: Radio Sonorama – Radio Quito