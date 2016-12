CREO inicia recolección de firmas para pedir juicio político en contra de vicepresidente Jorge Glas

23/12/2016

El bloque de legisladores hicieron una serie de pedidos para que se actúe de forma "transparente e inmediata" en el caso Odebrecht

Los legisladores del movimiento Creando Oportunidades (CREO), a través de una rueda de prensa, pidieron una investigación exhaustiva de todas las obras que construyó la empresa brasileña Odebrecht. El bloque de asambleístas realizó una serie de pedidos de información a diferentes carteras de Estado y además, el parlamentario Diego Salgado, anunció que hoy iniciaron los trámites para pedir un juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas.

Pidieron, a la Fiscalía, que se les entregue, en cuanto tenga, el listado de quienes recibieron las coimas. “Esa información no debe ser manejada esa información, de manera reservada porque quien oculta temas de corrupción, cae en actos de corrupción”, indicó el asambleísta Patricio Donoso.

Además, exhortaron a la Comisión de Fiscalización que “cumpla con su deber” que investigue y que, legislativamente, actúe conforme reza la Constitución. “Que no vaya de lado, que vaya de frente y sancione legislativamente a los corruptos”.

Al Gobierno solicitaron que entregue todos los contratos que ha suscrito con Odebrecht a fin de que sean revisadas las condiciones económicas y costos de los contratos que son “más allá de 15 grandes obras que están ejecutándose en el Ecuador”.

Un cuarto pedido fue a los medios de comunicación, para que esté “expectante” de lo que suceda, no solamente en estos días de Navidad y Año Nuevo, sino inicios del próximo para que “no sea tapada la corrupción. El proyecto de Ley de Plusvalía que no se convierte en una ‘ley tapa CAPAYA’ que tape la corruptela en CAPAYA y que no sea un proyecto de ley que sea ‘tapa Odebrecht’. Que las cosas se ventilen con absoluta transparencia”.

El quinto fue que el Departamento de Migración del Ecuador “tenga los ojos muy abiertos en puertos, aeropuertos y lugares fronterizos para que no huyan los corruptos. Para que no suceda lo que pasó con Pedro Delgado, con Carlos P. Y. Exhortamos y exigimos a Migración, al Gobierno Nacional que impida que los corruptos que están en esa lista, que ya los dará el señor Fiscal General del Estado, huyan por puestos fronterizos, puertos y aeropuertos del Ecuador”.

Mientras que, el parlamentario Diego Salgado indicó que no están comenzando la investigación de la supuesta corrupción del gobierno y recordó que el pasado 7 de diciembre pidió la comparecencia del Vicepresidente de la República a la Comisión de Fiscalización.

“Pido, comedidamente a los amigos que son parte de la Comisión de Fiscalización que también se pronuncien. Estoy pensando en Luis Tapia, en Ramón Terán, colegas del PSC y que hacen parte de la Comisión. No solamente pensar en que, desde los micrófonos, que es válido pero no suficiente, la presidenta de la mesa legislativa –que no existe, que no ha trabajado- me diga que no va a invitar al vicepresidente Glas a comparecer”, dijo.

Su solicitud se da en virtud de que Glas ha sido parte del Gobierno durante 10 años comenzando en el Fondo de Solidaridad y áreas estratégicas, luego siendo Ministro del mismo sector y ahora siendo Vicepresidente “responsable de las áreas estratégicas. Todos lo conocemos, dice en el estatuto de la Vicepresidencia y además, con el Decreto 315, que se crea la Empresa Pública Petroecuador, uno de los tres vocales del directorio es Jorge Glas Espinel. Si el vicepresidente Glas que es el que debe controlar, no conoce qué pasó, pues no está cumpliendo con su trabajo”.

“Yo sí creo que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tiene que convocar al Vicepresidente de la República y preguntarle la verdad. También he hecho la solicitud de resultados de exámenes especiales de la Hidroeléctrica Manduriacu y del Metro de Quito al Contralor General del Estado porque él hizo ya una auditoría y existen resultados, veamos qué dicen”, comentó.

También ha hecho una solicitud al Vicepresidente de la República sobre los resultados de fiscalización de obras de Odebrecht cuando fue Ministro de Sectores Estratégicos e Hidroeléctricas. Esto, dijo Salgado, a propósito de lo mencionado ayer por el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sobre una auditoría que Glas ha realizado mientras estuvo en su cargo.

Asimismo, información al Presidente Correa sobre la argumentación del por qué ingresó nuevamente Odebrecht al país.

Comentó además, que el actual candidato a la Presidencia por PAIS, Lenín Moreno, “salió con una declaración muy simplona al decir que la oposición estamos usando esto justo en época de campaña política”, cuestionando el hecho de que muchos otros países implicados no están en esas épocas y que lo que debería hacer es decirle a su binomio (Glas), que comparezca ante la Asamblea Nacional.

“Hemos pedido una cita ya a los estamentos respectivos del Gobierno de los Estados Unidos para que nos reciba, ojalá, entre los primeros días de enero; estamos dispuestos a viajar y a traer la información. Lo que queremos son los nombres de quienes cogieron esas coimas que Marcelo Odebrecht dice que ha pagado en Ecuador”, sostuvo.

Salgado informó que realizará un pedido de juicio político en contra del Vicepresidente, sin embargo, se preguntó si es que los asambleístas que quieren transparencia, “que quieren darnos un balo de verdad ¿van a firmar aquello? Y una vez que tengamos las firmas, tiene que ir el pedido a la Corte Constitucional (CC)”.

“Pero, estamos comenzando el trámite porque estamos a pocos meses de cambiar de Gobierno y, de acuerdo a la Ley, los funcionarios o exfuncionarios públicos tienen un año para comparecer y pagar sus deudas. Hoy iniciamos la recolección de firmas para el juicio político. Yo he hablado ya con el grupo de AVANZA, con Bayron Pacheco, él está dispuesto a firmar, es seguro que CREO va a firmar también, pero vamos a ver si Pachakutik y el grupo de resentidos de Alianza PAIS o los que se llaman ‘los honestos somos más’, firman y logramos iniciar el trámite de juicio político porque la decisión está”, precisó. (JPM)

Fuente: Facebook Diego Salgado – CREO - Sonorama