Niños de NYC piden a Santa que Trump no deporte a sus padres

22/12/2016 | 07:53| http://eldiariony.com/

La Operación Santa, del Servicio Postal, recibirá hasta el 23 de diciembre cartas con deseos y este año muchos hispanos han incluido peticiones migratorias



POR:

EDWIN MARTINEZ

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y mientras Santa Claus prepara su trineo para empezar a repartir regalos que le alegren la vida a millones de personas en el mundo, en la Gran Manzana sus ayudantes del Servicio Postal trabajan a toda marcha procesando las miles de cartas llenas de deseos.

Detrás del Madison Square Garden, en la oficina central del correo de la Octava avenida, Santa abrió una sucursal para que su equipo recolecte las peticiones que miles de niños están enviando al Polo Norte, lo que se está haciendo gracias la “Operación Sana”. Y aunque la mayoría de las cartas contienen mensajes en los que los remitentes tratan de convencer a Papa Noel para que los sorprenda principalmente con ropa, aparatos electrónicos, bicicletas, videojuegos, comida y hasta nuevos novios que pinten sonrisas de amor y felicidad en los rostros de sus padres, otros mensajes que han llegado a las manos de los duendes le parten el corazón a cualquiera.

En medio del clima de incertidumbre y zozobra que reina entre muchos inmigrantes por las políticas que implementará el próximo inquilino de la Casa Blanca, algunos niños hispanos solo le están pidiendo a Santa que Donald Trump no deporte a sus familiares.

“Querido Santa, este año yo me he portado un poquito mal con mis padres, pero he trabajado duro en la escuela para algún día llegar a ser alguien en la vida. Estoy triste porque tú sabes que el nuevo presidente que hay dijo que va a sacar a todos los inmigrantes de este país, y yo soy inmigrante, porque mis padres son ecuatorianos. Aunque yo nací aquí me siento triste porque si se van mis padres yo qué voy quedarme solo en este país”, escribió un pequeño de 9 años llamado Johnatan, quien para esta Navidad solo desea que su familia no sea separada, y de paso recibir algún juguetito. “Santa espero que este año si me traigas algo porque el año pasado no me trajiste nada”.

Y con ese mismo clamor, una pequeña de seis años llamada Sandra, le pidió a Papa Noel que le eche una manita con sus poderes mágicos para que ella y sus padres resuelvan su estatus migratorio y no vivan con miedo.

“Santa yo te quiero mucho y ojalá que puedas darnos papeles a todos para que no nos saquen”, comentó la pequeña, quien de paso afloró su inocencia infantil y pidió un regalo más para combatir las gélidas temperaturas que azotan a Nueva York. “Yo me he portado bien y he ayudado a mi hermanita y quiero que nos traigas un abrigo rosado para el frío y unos guantes a mi mamá para que no se le congelen sus deditos”.

Otras cartas que han llegado hasta la oficina postal de Manhattan en medio de la denominada “Operación Santa”, que comenzó el 6 de diciembre y se extenderá hasta 23, dejan ver la ocurrencia y gracia de los pequeños.



“Hola Santa quiero pedirte yo unos regalos para jugar con mis amigos y también para que me mandes ropa y abrigo. Tengo cinco años. Quiero conocerte entonces por favor cuando traigas los regalos despiértame”, comentó una niña.

Buenos samaritanos

Xavier Hernández, vocero del Servicio Postal de la oficina de Nueva York, explicó que una manera de poder hacer realidad los deseos de los pequeños, es que personas individuales y representantes de organizaciones puedan tener acceso a las cartas enviadas a Santa, adoptar alguna y donar los regalos que piden los niños.

“La gente viene aquí a mirar muchas de las cartas en las que los remitentes piden ropa para todos los miembros de la familia, algunos piden comida y algunas veces piden iPads y cosas así. Aquí, los duendes que tenemos ayudan a la gente a que revise los mensajes y si deciden adoptar alguno, compran el regalo, lo traen y se lo envíamos al niño de manera anónima, en nombre de Santa. Es realmente el espíritu de dar”, comentó Hernández, quien es una de los duendes.

“Hay mucha gente apasionada con el programa que quiere contribuir con los niños y hacer una diferencia, pero desafortunadamente no todos reciben los regalos que piden en las cartas”, afirmó el vocero, al tiempo que pidió a más almas caritativas que se sumen al proyecto para alegrarle la Navidad a los neoyorquinos que le han escrito a Santa, e instó a que más niños sigan escribiendo sus cartas.

“Santa Claus está muy ocupado por esta época, pero si pueden escríbanle y esperamos que puedan recibir sus regalos”, dijo.

La Operación Santa:

El año pasado la Operación Santa recibió más de 100,000 cartas, gran parte de ellas de familias y niños hispanos.

Para el 2016 se espera superar ese número de cartas.

En la mayoría de cartas a Santa los remitentes solicitan ropa y aparatos electrónicos como computadoras, tabletas, celulares, televisores y consolas de videojuegos.

La Operación Santa empezó el pasado 6 de diciembre y se extenderá hasta el 23 de diciembre.

Personas particulares y representantes de organizaciones pueden acceder a las cartas visitando la oficina del correo postal en la calle 32 con Octava avenida en Manhattan.

Si alguien desea adoptar una carta, debe comprar los regalos que el remitente solicita y el correo postal los hará llegar en nombre de Santa.

Los interesados en enviar sus cartas a Santa pueden dirigir sus mensajes al 421 8th Avenue NY.NY. 10001 Operation Santa.