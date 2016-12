GOBIERNO OFRECE USD CINCUENTA MIL DE RECOMPENSA POR LOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DE UN POLICÍA EN MORONA SANTIAGO

21/12/2016 | 14:54| Por Fernando Medina, Desde la provincia de Morona Santiago en especial para Ecuador News

Un juez de Morona Santiago dictó prisión preventiva para las seis personas detenidas en la parroquia Panantza, del cantón San Juan Bosco. Esto luego de que se cumpliera la audiencia de formulación de cargos en el cantón Gualaquiza de esa provincia.

Ellos están acusados de tentativa de asesinato contra policías, por los hechos violentos registrados la tarde del pasado miércoles en el campamento minero La Esperanza, en la comunidad de Nankints, Panantza. Ahí está emplazado el proyecto de cobre de la empresa china Explorcobres.

En una rueda de prensa realizada la tarde dei pasado domingo, el ministro del Interior, Diego Fuentes, informó la detención de seis personas en Morona Santiago. El principal de esa Cartera de Estado explicó que los sospechosos fueron detenidos junto a varias evidencias como pólvora, municiones y 13 armas de fuego.

Además, informó que el Gobierno ha activado un plan de recompensa para quienes den información que permita detener a los responsables de la muerte del policía José Mejía, quien recibió un disparo el 14 de diciembre, durante los enfrentamientos entre policías, militares y comuneros shuar de la parroquia Santiago de Panantza. Estos comuneros se justificaban diciendo que mineros extranjeros han invadido su territorio para explotar minas.

Según los informes, estos hechos se registraron cuando un grupo de indígenas supuestamente reclamaban por el territorio donde está una empresa minera.

SIETE UNIFORMADOS RESULTARON HERIDOS POR COMUNEROS SHUARES

Siete uniformados más resultaron heridos en los incidentes. Por eso, el ministro Fuentes anunció que se entregará USD 50 000 por los responsables. Las autoridades también anunciaron que han realizado operativos en comunidades de la provincia y que iniciarán con una segunda fase para el resguardo y seguridad de la población. Por su parte el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, dijo que "se ha logrado identificar a las personas que abrieron fuego" en contra de un grupo de uniformados en Morona Santiago. Está en marcha un operativo de captura para las personas que ocasionaron la muerte de un policía y que dejaron otros miembros de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas heridos durante un enfrentamiento entre los uniformados y gente de la comunidad que habita en los alrededores del campamento minero La Esperanza, en la provincia de Morona Santiago. El Ministro ofreció estas declaraciones antes de ingresar a una reunión que convocó el presidente Rafael Correa con secretarios de Estado y gobernadores a escala nacional. Navas dijo que la confrontación no fue la primera y por ello ya existía una denuncia realizada semanas atrás, cuando empezaron los enfrentamientos. "No es la primera pero sí la más violenta ya se encuentran identificadas quienes han sido las personas que se encontraban liderando estos actos", dijo.

El Ministro agregó que mantuvo una conversación con el Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga y que a partir de ahí se envió un grupo especial de fiscales para agilitar los operativos. Según Navas, los responsables de los fallecimientos son miembros de comunidades de nacionalidades indígenas "pero también que están vinculadas con dirigencia irresponsable".

LA VIOLENCIA NO ES EL CAMINO

El funcionario agregó que la gente puede oponerse a cualquier iniciativa, pero que la violencia no era el camino. Dijo que se atentó contra la vida de una persona que tenía una hija. Además, informó que se reunieron las cabezas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para estructurar el operativo. Se decretó el estado de emergencia en la provincia amazónica. Así se espera evitar afectaciones y enfrentamientos en otras zonas. Acusó a los miembros de la Conaie de buscar desde el principio "muertos y desde lado de ellos tenemos información de que han convencido a la juventud a que vayan armados, dándoles todas las herramientas para que puedan participar de esta forma en estos actos violentos". Según Navas, con la Secretaría de la Política se ha conversado y se han abierto mesas de diálogo en territorio, pero los comuneros supuestamente no han querido dialogar y han sido radicales. "No podemos, estamos de un estado derecho, tenemos que defender el estado de derecho (...) Sus posiciones violentas no tiene cabida en absoluto”

El Ejército con la policía se han preparado para rechazar posibles ataques desde la selva que están provocando víctimas. El domingo militares custodiaban las calles de Panantza, en Morona Santiago