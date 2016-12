ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017

21/12/2016 | 13:41

VARIAS ENCUESTAS DAN COMO GANADOR A BINOMIO DE ALIANZA PAIS, LENIN MORENO Y JORGE GLAS



Mientras pasa más el tiempo y se acercan las elecciones de febrero, el binomio de Lenin Moreno y Jorge Glas se confirma como el posible ganador de la contienda presidencial.





El artículo 142 de la Constitución de la República establece que ‘el Presidente (a) y Vicepresidente (a) serán elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos’, es decir, sin contabilizar blancos y nulos. Otra opción de victoria, según la Carta Magna y el artículo 161 del Código de la Democracia, es ‘si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en segundo lugar’. Las tres encuestadoras (Cedatos, Perfiles de Opinión y Market) ubican al binomio de Alianza PAÍS (AP), Lenín Moreno y Jorge Glas, con más de 13 puntos de diferencia del segundo lugar. Por esa razón no habría balotaje. Esto debido a que tiene una diferencia mayor de 10 puntos en relación al resultado obtenido por sus contrincantes y, además, porque alcanza el 40% de la votación válida al dejar de contabilizar los nulos y blancos, que están actualmente cerca del 20%, y que no deben ser contemplados, según la norma. El politólogo y director técnico de Opinión Pública Ecuador, Dimitri Oña, aclaró que “es arriesgado decir ahora si habrá o no segunda vuelta”. Sin embargo, resaltó que la victoria recaería en Lenín Moreno de ser las elecciones hoy o mañana. “La preferencia de la población se ha mantenido estable durante los últimos 8 meses. Es muy difícil que exista una sorpresa tan fuerte luego de 2 o 3 meses”, manifestó. Winston Alarcón, especialista en política, explicó que gran parte del electorado se inclina por AP debido a que está conforme con la gestión del presidente Rafael Correa. El resto de aspirantes a Carondelet “no suben en las encuestas porque están divididos y no han llegado con sus propuestas a la población”. De ahí que ambos enfatizan que la campaña electoral será decisiva, ya que al difundir bien sus planes de gobierno podrán captar los votos del electorado aún indeciso. No obstante, la consejera del CNE, Ana Marcela Paredes, aseguró que los votos nulos -a pesar de que serán una forma de opinión política- no influirán a la hora del escrutinio y que los blancos pasarán a formar parte del porcentaje del ganador.



SECTOR LABORAL RECELA ANTE OFERTAS DE LASSO Y VITERI





Los candidatos explicaron sus propuestas con grupos empresariales. El sector obrero exige mayor claridad. Redacción Política El sector empresarial ya escuchó los planes de trabajo de 2 de los 8 candidatos a la Presidencia: Guillermo Lasso (CREO-SUMA) y Cynthia Viteri (PSC). Pero no serán los únicos, pues como anunció Richard Martínez, presidente del Comité Ecuatoriano Empresarial (CEE), conocerán las demás propuestas mientras analizan las presentadas. “Ya han aceptado los candidatos Paco Moncayo (Unidad por el Cambio) y Lenín Moreno (Alianza PAIS)”, dijo el pasado miércoles, tras señalar que a este sector le interesa conocer de qué manera se promoverá el empleo y mejorar la producción. Del sector empresarial no existe una postura uniforme, de momento, aunque individualmente hay acercamientos; por ejemplo, el titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, no oculta su inclinación por Lasso; por Cynthia Viteri están más allegados Blasco Peñaherrera Solah y Enrique Pita. Son los 2 candidatos los que más enfrentamientos mutuos han tenido. Cuando Lasso se reunió con un grupo de empresarios, expuso su propuesta de generar un millón de empleos, allí manifestó que los sueldos en el país no son competitivos. Viteri lo calificó como “el candidato del desempleo”. Lasso se defendió de las críticas al señalar que su propuesta de crear una Ley de Oportunidad Laboral para salir de la pobreza servirá para vivir con salarios dignos y esto no significa vulnerar los derechos de los trabajadores. En cambio, Viteri defiende su propuesta de bajar los impuestos y el costo de la energía eléctrica para las empresas privadas, ya que con ello será posible incrementar los salarios, y, consecuentemente, los negocios venderán más. En este cruce de ofertas, dirigentes gremiales esperan que conforme transcurran los días los candidatos profundicen sus propuestas en favor de generar empleo y mejorar los salarios ya que de momento, sostienen, son líneas generales que no explican cómo hacerlo. Fernando Ibarra, dirigente del Parlamento Laboral, asegura que como parte de esta agrupación las propuestas deben ser evaluadas en todo su contexto. “En el caso del candidato Lasso suena algo utópico y poco realizable, esto del millón de empleos, más bien suena a una oferta en busca de votos que a una realidad concreta”. Respecto de la alternativa de Viteri, señala que presenta una propuesta algo interesante, con aquello de reducir el régimen impositivo, pero advierte que si bien en principio parece lógico, porque hasta ellos en algún momento impulsaron una similar propuesta, se debe aclarar que debe servir no para que los empresarios acumulen más, sino para los ingresos de los trabajadores; “a mayor capacidad de compra también aumenta la oferta y genera más empleo”. Pero recalca que la oferta es general, pues no explica cómo lo va a realizar y tampoco cómo hará esa redistribución. Es más incisivo con la propuesta de Lasso, en cuanto a su propuesta de modalidad de empleo. Sostiene que con ello se busca la libertad de contratación, es decir, “volver al tiempo de antes en que el empresario contrataba por el tiempo que le daba la gana a los trabajadores”. Concluye que, de momento no hay propuestas claras y contundentes sobre cómo mejorar la oferta laboral sin menoscabar los derechos de los trabajadores; por eso, como Parlamento, de momento no tomarán postura alguna. Para Pablo Serrano, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), lo importante es que si se plantea incrementar los salarios se debe saber cómo y además, de dónde se sacarán los recursos para hacerlo, cuando se dice que se van a abrir otras fuentes de empleo, también se debe explicar cómo generar esa nueva fuente. “Los trabajadores debemos tener buenos ingresos para contribuir con la oferta y la demanda, necesitamos que se genere una política de empleo coherente, a través del Ministerio de Trabajo, para que los empleados mantengan sus fuentes de ingresos. Lilian Durán, miembro de la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT), advierte que la propuesta de la Lasso acerca de propender a nuevas modalidades de contrato estacional y contratación por tarea es una forma de flexibilización laboral, como ocurrió en el gobierno de Febres Cordero y Rodrigo Borja. “Lo que quieren es regresar al pasado y eso sería nefasto para el país”, asegura Durán. Considera que no están siendo muy responsables con las propuestas y eso debe ser analizado por los trabajadores. Instó a que expliquen cómo generarán los empleos que sostienen en sus enunciados.++++++++

LENIN MORENO FUE RECIBIDO POR LOS SINDICATOS DE MAESTROS AFINES AL GOBIERNO EN GUAYAQUIL

Lenin Moreno se reunió en un acto multitudinario con la Red de Maestros, gremio afín al gobierno

Lenín Moreno, candidato a la Presidencia por el partido de Gobierno, Alianza País, viajó a Guayaquil este 17 de diciembre del 2016. Ahí mantuvo una reunión con la Red de Maestros por la Revolución. La organización se creó en contraposición a la extinta Unión Nacional de Educadores, que hizo oposición al Gobierno. La Red oficializó su apoyo con el binomio oficialista para las elecciones del 2017. Moreno se comprometió a impulsar una educación “inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje”.

El acto se desarrolló en el el estadio Christian Benítez Betancourt, en el Parque Samanes. Fueron invitados delegaciones de las 24 provincias del país. Entre los candidatos de Alianza País se vio a José Serrano, quien es cabeza de lista nacional para la Asamblea. Según la Red, su organización aglutina a 97 000 educadores.

El apoyo político a Lenín Moreno y su vicepresidenciable Jorge Glas se suma al que ya fue hecho público en días pasados por parte de los trabajadores de la salud. En octubre pasado, Moreno había señalado que es necesario corregir los errores cometidos en el sector de la educación. Hizo referencias a las escuelas del Milenio, proyecto emblema del Gobierno. “Con el dinero que cuesta una escuela del milenio podíamos haber hecho 10”, comentó. Poco después, el entonces ministro de Educación y actual candidato a la Asamblea Augusto Espinosa dijo que se sacaron de contexto las declaraciones del presidenciable. “Él se refería fundamentalmente a la posibilidad de encontrar técnicas de construcción de menor costo”, recalcó Espinosa



EN MOVILIZACIONES Y CONCENTRACIONES EN EL SUBURBIO DE GUAYAQUIL, CANDIDATOS MONCAYO Y BUSTAMANTE SON RECIBIDOS CALIDAMENTE

El candidato de la Alianza Izquierda Democrática y Centro Democrática, Paco Moncayo con la candidata vicepresidencial Monserratt Bustamante, y el líder de Centro Democrático, Jimmy Jairala, a su entrada a un recinto del Guasmo, en el suburbia de Guayaquil

Si de movilizaciones y concentraciones masivas se trata, el binomio presidencial de Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo y Monserratt Bustamante, y el líder de Centro Democrático, Jimmy Jairala, saben cómo sentirse en casa durante sus desplazamientos por Guayaquil.

Jairala acompañó a Moncayo y Bustamante, durante la agenda que ellos cumplieron por la ciudad, este sábado 17 de diciembre de 2016. La jornada empezó muy temprano en la mañana en la Coop. Vencer o Morir III, de la Isla Trinitaria, en el sur de la ciudad. A ellos se sumaron los candidatos a la Asamblea por la alianza Centro Democrático-Izquierda Democrática (1-12) y los de Unidad Popular. Allí compartieron un desayuno con la comunidad afroecuatoriana asentada en la zona. ¿El menú? Un suculento tapado arrecho que fue acompañado de presentaciones en vivo para demostrar la habilidad de los jóvenes en el baile de marimba y ritmos urbanos.

La dirigente Lucetti Pachito fue la encargada de dar la bienvenida a Moncayo, a Bustamante y a Jairala. Al primero –al igual que otros dirigentes- lo saludó como el General del Pueblo, un apelativo que surgió por un legado aún presente en la zona: escuelas como la Héroes del Cenepa y los programas de panaderías y farmacias populares que impulsó cuando fue jefe de la II Militar. Con la segunda dijo sentirse identificada por su espíritu de superación. Y de Jairala destacó principios como la equidad, la inclusión y la igualdad que sí se cumplen en Centro Democrático.

Moncayo, a su turno, saludó la diversidad que representa al país. “He vivido en todo el país… Siempre en Guayaquil me decían el General del Pueblo porque estuve en todos los sectores populares de Guayaquil”. Luego, reflexionó en los problemas que siguen afectando a la nación, como el desempleo o el microtráfico de drogas. “Tenemos una oferta seria, no demagógica para recuperar el empleo en el Ecuador. Todos tenemos que tener los mismos derechos”. La respuesta del público fue un sonoro aplauso.